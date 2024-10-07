الرئيس الإسرائيلي يطالب العالم بدعم بلاده في قتالها ضد أعدائها

تل أبيب- (د ب أ)

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج العالم لدعم إسرائيل في قتالها ضد أعدائها، وذلك أثناء حديثه خلال مراسم لإحياء الذكرى الأولى لهجمات حماس على إسرائيل.

وقال اليوم الاثنين في موقع مهرجان نوفا 2023 بالقرب من حدود غزة" هذه ندبة للإنسانية وندبة على وجه الأرض".

وكان أفراد من حركة حماس وجماعات أخرى قد اقتحموا الحدود منذ عام بالضبط، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين كرهائن .

وقال هرتسوج " يتعين على العالم أن يدرك ويفهم أنه من أجل تغير مسار التاريخ وإحلال السلام وتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة، عليه دعم إسرائيل في معركتها ضد أعدائها".

وأضاف" نحن نخوض معركة العالم الحر".

ويذكر أن هذا الهجوم دفع إسرائيل لقصف وغزو قطاع غزة.