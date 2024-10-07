جونسون يكشف محاولات بايدن التودد لزوجته

وكالات

في الـ 10 من أكتوبر الجاري سيصدر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، مذكراته التي ستكشف العديد من الأسرار والخبايا عن الكثير من الشخصيات المهمة.

ومن بين الشخصيات التي ذكرها جونسون في مذكراته "أطلق العنان" "Unleashed"، الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن "رئيس الوزراء الأسبق أفاد في مذكراته، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعجب بزوجته كاري التي كانت تبلغ من العمر 33 عامًا آنذاك".

وأشار جونسون إلى أن بايدن، الذي حضر القمة مع زوجته جيل، قال مازحًا "أنا وكاري قد نتسلل للتنزه بمفردنا على الشاطئ".

وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحديث إلى كاري قائلًا: "لماذا لا نذهب أنا وأنتِ إلى الشاطئ.. ونترك هذا الرجل هنا؟"، فيما أظهرت جيل بايدن علامات التعجب بعينيها، بحسب ما ورد في كتاب جونسون.

وأعرب الوزير البريطاني الأسبق عن مخاوفه من أن بايدن قد ينام أثناء الاجتماعات ثبت أنها لا أساس لها من الصحة، ويرجع ذلك إلى أنه بدا وكأنه "يشعر بالبهجة والتودد" تجاه كاري زوجة بوريس الجديدة، وفقًا لما قاله جونسون في مذكراته.

وأوضح بوريس جونسون في مذكراته أن الرئيس الأمريكي رفض زيارة حاملة الطائرات البريطانية الجديدة خلال زيارته إلى المملكة المتحدة عام 2021 وذلك بسبب عدد الخطوات الكثيرة.

وأفادت الصحيفة البريطانية ذاتها بأن جونسون كان يشير إلى لقائه ببايدن قبل قمة مجموعة الـ7 في كورنوال المقاطعة الساحلية جنوب غرب إنجلترا.

وتساءل جونسون ومساعدوه عما إذا كان الرئيس الأمريكي، الذي كان يبلغ من العمر 78 عامًا آنذاك، يبدو حقًا كبيرًا في السن كما يقول منتقدوه أحيانًا.

وقال جونسون في كتابه: "أخبرنا موظفو بايدن أنه لن يصعد على متن حاملة الطائرات الضخمة لدينا بسبب الخطوات الكثيرة التي ينبغي عليه أن يخطوها"، مما وضع الكثير من علامات الاستفهام حول لياقته البدنية.