الإمارات توجه بتسيير 6 رحلات جوية لنقل المساعدات إلى الشعب اللبناني

أبوظبي- (د ب أ)

وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي إضافة إلى المساعدات التي جرى تخصيصها لدعم لبنان بقيمة 100 مليون دولار.

ووفق الوكالة، "تأتي التوجيهات في سياق الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني الشقيق في ظل التحديات الراهنة التي يمرون بها".