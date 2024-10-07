بسبب صواريخ القسام.. توقف هبوط الطائرات في مطار بن غوريون

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقف هبوط الطائرات في مطار بن غوريون مؤقتا، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من غزة.



قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن الرشقة الصاروخية على تل أبيب أدت لتغيير مسار طائرة كانت تحاول الهبوط في مطار بن غوريون.

وأضافت القناة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قصف منصة الصواريخ التي أطلقت منها القذائف باتجاه منطقة تل أبيب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بينما أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح طفيفة إثر سقوط صواريخ أطلقت من خان يونس باتجاه تل أبيب.

وقصفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تل أبيب.

قالت كتائب القسام، في بيان مقتضب لها اليوم الإثنين، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "إم-90"، ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية".

من جانبها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار تدوي في ريشون لتسيون ومناطق بجنوب تل أبيب.