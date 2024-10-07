مقترح إسرائيلي لإبعاد السنوار عن غزة لوقف الحرب وتبادل الأسرى

وكالات

في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان على السواء، يغيب الحديث عن مزيد من المفاوضات.

وكشف تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، أن "مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرسون إمكانية التوصل إلى صفقة تفضي لإطلاق سراح الأسرى، تشمل السماح بخروج زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى السنوار، من قطاع غزة".

وأضاف التقرير أن الوجهة المقترحة هي السودان، قائلًا إن "مسؤولين إسرائيليون يدرسون إمكانية موافقة السنوار ومسؤولين آخرين كبار في حماس، الذين ما زالوا في غزة على الخروج إلى السودان، كجزء من خطوة ستجعل من الممكن إنهاء حكم الحركة في القطاع وتحرير الأسرى".

وحسب التقرير، فإن الاتفاق يشمل رفع تجميد أصول حماس التي جمدها السودان قبل حوالي 3 سنوات، بعد إلغاء الولايات المتحدة إدراجها عن قائمة الإرهاب.

ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن "نتنياهو كان صرح مرارًا خلال الفترة الأخيرة بأن اغتيال السنوار ومسؤولين كبار آخرين في حماس لا يعنيه، كما لا يستبعد إمكانية نقلهم إلى دولة ثالثة، كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب".

وأكدت المصادر أن المسؤولين في إسرائيل يأملون في أن يُفضل السنوار الخروج من غزة إلى دولة ثالثة، بدلًا من البقاء في الأنفاق، حيث سيتمكن من إعادة بناء البنية التحتية لحماس والعودة في وقت لاحق إلى غزة.