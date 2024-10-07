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الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين إثر سقوط صواريخ من غزة

11:47 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

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وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهته، أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخصين بجروح طفيفة إثر سقوط صواريخ أطلقت من خان يونس باتجاه تل أبيب.

وقصفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تل أبيب.

قالت كتائب القسام، في بيان مقتضب لها اليوم الإثنين، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "إم-90"، ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية".

من جانبها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار تدوي في ريشون لتسيون ومناطق بجنوب تل أبيب.

إسرائيل غزة طوفان الأقصى الجيش الإسرائيلي تل أبيب خان يونس
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