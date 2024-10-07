صحفي يحرج هاريس: ألا تمتلك الولايات المتحدة أي تأثير على نتنياهو

كتبت- سلمى سمير:

خلال مقابلة لنائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الأمريكية كاميلا هاريس على قناة "سي بي إسي" الأمريكية، طرح أحد الصحفيين، سؤالًا على المرشحة الديمقراطية، كانت بدايته الحديث عن تقديم الولايات المتحدة مليارات الدولارات لإسرائيل كمساعدات عسكرية والتي لم تتمكن من ردع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن السير في مساره الخاص.

وقال الصحفي، إن الإدارة الأمريكية ضغطت على نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار في غزة لكنه قاوم ذلك الأمر، كما طلبت منه عدم مهاجمة لبنان لكنه فعل ذلك، بل وتوعد بأن يجعل إيران تدفع ثمن الهجوم الصاروخي الأخير مما يزيد مخاوف توسع الحرب، لينتهي بعد ذلك إلى طرح سؤاله "ألا تملك الولايات المتحدة أي تأثير على نتنياهو؟".

مليارات الدولارات الأميركية في جيب نتنياهو والأخير يصرفها على تحركاته المفاجئة دون المبالاة بتوجيهات إدارة بايدن-هاريس!



السؤال: ما مدى تأثير الإدارة الأميركية على قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ هذا إن كان هناك تأثير بالأصل.



🔴الإدارة الأميركية ضغطت على نتنياهو بوقف إطلاق… pic.twitter.com/mtP1W35Bqx — العنود العبدلي| Alanoud Alabdali (@AlabdaliAlanoud) October 6, 2024

جاء رد المرشحة الرئاسية هاريس، بالقول "إن المساعدات التي منحتها واشنطن لإسرائيل مكنتها من الدفاع عن نفسها في وجه 200 صاروخ باليستي أُطلقت لمهاجمة إسرائيل وشعبها".

وأضافت هاريس، أنه عند التفكير بالتهديدات التي تمثلها كل من حماس وحزب الله وإيران فيجب على الولايات المتحدة بلا تردد فعل كل ما يمكنها فعله لتتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد هذا النوع من الهجمات.