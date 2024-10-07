ذكرى طوفان الأقصى.. كيف مر 7 أكتوبر على إسرائيل؟ (صور)

تزامنا مع هجوم إيران.. تفاصيل عملية إطلاق نار في تل أبيب "صور وفيديو"

لحظات الرعب في قلب تل أبيب.. هروب جماعي للإسرائيليين من جحيم إيران

أنس جابر في مصر في أول مهمة ميدانية كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج

القاهرة- مصراوي

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر من عام 2023، حين شنّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هجوما مفاجئا وواسع النطاق على إسرائيل، في عملية أسمتها بـ"طوفان الأقصى".

وقُتل نحو 1200 شخص خلال هجوم حماس، واختُطف نحو 250 أسيرًا إسرائيلية ونُقلوا إلى قطاع غزة.

وردّت إسرائيل بعملية"السيوف الحديدية"، إذ قصف قطاع غزة في اليوم ذاته، لتدخل الحرب الآن في عامها الثاني.

خلال عام من الحرب واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مظاهرات داخلية حاشدة تطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، كما طالبه المتظاهرون مرارا بالاستقالة من منصبه وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

في يوليو 2024، أقدمت إسرائيل على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، فيما اعتبر ضربة ليس لحماس فقط وإنما لإيران أيضا.

وأسفر القصف الإسرائيلي المستمر على مدار عام عن دمار غير مسبوق وشبه كامل في قطاع غزة.

واستشهد عشرات الآلاف من الفلسطينيين بنيران القصف الإسرائيلي، أغلبهم من النساء والأطفال، حسب مصادر فلسطينية ومنظمات حقوقية.

واختارت حركة حماس خلال وقت قصير يحيى السنوار زعيمًا لها خلفًا لإسماعيل هنية، في خطوة اعتبرها مراقبون تدل على قوة وتماسك الحركة.

وأصبح جميع سكان قطاع غزة تقريبا، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، نازحين، ونزح بعضهم عن ديارهم وأماكنهم عدة مرات.