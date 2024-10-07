إعلان

BBC

ذكرى طوفان الأقصى.. كيف مر 7 أكتوبر على إسرائيل؟ (صور)

11:25 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (11)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (1)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (4)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (5)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (6)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (7)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (3)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (9)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (8)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (12)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (13)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (14)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (10)
  • عرض 14 صورة
    هجوم طوفان الاقصى (2)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

القاهرة- مصراوي

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر من عام 2023، حين شنّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هجوما مفاجئا وواسع النطاق على إسرائيل، في عملية أسمتها بـ"طوفان الأقصى".

صورة1_1

وقُتل نحو 1200 شخص خلال هجوم حماس، واختُطف نحو 250 أسيرًا إسرائيلية ونُقلوا إلى قطاع غزة.

صورة2_2

وردّت إسرائيل بعملية"السيوف الحديدية"، إذ قصف قطاع غزة في اليوم ذاته، لتدخل الحرب الآن في عامها الثاني.

صورة3_3

خلال عام من الحرب واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مظاهرات داخلية حاشدة تطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، كما طالبه المتظاهرون مرارا بالاستقالة من منصبه وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

صورة4_4

في يوليو 2024، أقدمت إسرائيل على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، فيما اعتبر ضربة ليس لحماس فقط وإنما لإيران أيضا.

صورة5_5

وأسفر القصف الإسرائيلي المستمر على مدار عام عن دمار غير مسبوق وشبه كامل في قطاع غزة.

واستشهد عشرات الآلاف من الفلسطينيين بنيران القصف الإسرائيلي، أغلبهم من النساء والأطفال، حسب مصادر فلسطينية ومنظمات حقوقية.

صورة6_6

واختارت حركة حماس خلال وقت قصير يحيى السنوار زعيمًا لها خلفًا لإسماعيل هنية، في خطوة اعتبرها مراقبون تدل على قوة وتماسك الحركة.

صورة7_7

وأصبح جميع سكان قطاع غزة تقريبا، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، نازحين، ونزح بعضهم عن ديارهم وأماكنهم عدة مرات.

طوفان الأقصى ذكري 7 أكتوبر حركة حماس الاحتلال الاسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "إم-90"

إعلان

إعلان

قصص من غزة.. عام على طوفان الأقصى