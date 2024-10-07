رئيس مجلس النواب اللبناني: اغتيال نصر الله قصم ظهري

بيروت- (د ب أ)

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن "مَن يظن أنّ التوازنات تغيّرت واهم"، قائلا "لقد قُصم ظهري باستشهاد حسن نصرالله".

وقال بري، في مقابلة مع صحيفة الجمهورية اللبنانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين "نحن ملتزمون بالنداء المشترك الأمريكي الفرنسي الأوروبي العربي، الذي صدر في 25 سبتمبر الماضي ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، يتمّ خلالها استكمال المفاوضات بغية التوصّل إلى اتفاق نهائي لتطبيق القرار 1701، وهذا البيان الدولي يُشكّل الأساس الصالح لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان".

ولفت بري إلى أنّ باريس ولندن تتمسّكان بهذا البيان - النداء، "أمّا واشنطن فهي معه شكلياً، لكنّها في الجوهر لا تفعل شيئاً لتنفيذه ولا تضغط جدّياً على الكيان الإسرائيلي للتقيّد به ووقف عدوانه".

وأضاف بري أنّ "نتنياهو فالت، ويبدو أنّه هو الذي يضغط على الولايات المتحدة وليس العكس، مستغلاً فرصة الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الديموقراطيّون والجمهوريّون على إرضاء إسرائيل، ومُمسكاً الإدارة الأمريكية من خوانيقها".

وأكد بري:"ليس أمامنا من خيار سوى العمل على مسارَين معا : مواصلة المقاومة لمنع العدو من احتلال أرضنا، ومتابعة المسعى الدبلوماسي لوضع الخطة الدولية التي وافقنا عليها موضع التنفيذ".

وأشار بري إلى أنّ "قضية النازحين تشكّل همّه الأكبر في هذه المرحلة"، مؤكّداً أنّ "حركة أمل تفعل أقصى الممكن للتخفيف من وطأة النزوح على أهلنا الذين اضطرّتهم الاعتداءات الإسرائيلية إلى مغادرة منازلهم".

وأكّد أنّ "السلوك المشرّف للشعب اللبناني خالف توقعات العدو الإسرائيلي الذي كان يفترض أنّ الداخل لن يحتضن بيئة المقاومة بل سينقلب عليها وسيتبرّأ منها وعندها تبدأ الفتنة".