صحة غزة: 60% من إجمالي الشهداء طوال عام من النساء والأطفال

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 41 ألفًا و638 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، إن من بين إجمالي الشهداء 60% منهم أطفال ونساء.

واتهمت وزارة الصحة بغزة، قوات الاحتلال بمنع دخول المستلزمات الطبية والأطباء من الخارج واستهداف الطواقم الطبية في غزة

وقالت صحة غزة، إن قوات الاحتلال تعمدت تدمير المنظومة الصحية في القطاع، مشيرة إلى أن الاستهداف الممنهج للقطاع الصحي حرم السكان من العلاج وتوفير الرعاية خصوصا لمرضى السرطان والحوامل.