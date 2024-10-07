قائد بالحرس الثوري: جاهزون للرد على الأعداء

وكالات

أكد قائد بالحرس الثوري الإيراني، تصديهم لأي تحركات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران.

وقال في بيان له اليوم الإثنين، "سنتصدى بكل قوة وصلابة وحسم لأي تحركات شريرة من العدو الصهيوني".

وأضاف "نطمئن الشعب الإيراني بأننا في قمة الجاهزية للرد على الأعداء والدفاع عن البلاد"، مؤكدًا الالتزام باستراتيجية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في عدم التهاون وعدم التسرع في الرد على تحركات الاحتلال.

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم الدعم والإسناد لجبهة المقاومة خصوصا في لبنان وفلسطين.