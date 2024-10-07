فيديو| أضرار جسيمة بالممتلكات جراء سقوط صواريخ على شمال إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بوقوع أضرار جسيمة بالممتلكات جراء سقوط صواريخ من لبنان في الجليل الغربي بشمال إسرائيل.

ووفق موقع واللا الإسرائيلي، سُمعت صافرات الإنذار بسبب إطلاق قذائف صاروخية، صباح اليوم، في مستوطنات معالوت ترشيحا وكفار فارديم وأفيريم بالجليل الغربي، مشيرا إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بالممتلكات.

🔻 سقوط نحو ٢٠ قذيفة صاروخية على "كفار فارديم" في الجليل الغربي. pic.twitter.com/HLhaldiBbV — HANZALAH حنظلة (@revolt_hanzalah) October 7, 2024

وأشار موقع 0404 أنه تم إطلاق وابل كبير من الصواريخ على منطقة معالوت والمنطقة المحيطة بها، لافتا إلى ورود بلاغات عن اشتعال النيران في المركبات بعد إصابة مباشرة في فارديم.

وأوضح أن هناك عددا من الاصابات جراء الهلع والخوف نتيجة سقوطهم في منطقة معلوت.