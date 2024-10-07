إعلان

BBC

فيديو| أضرار جسيمة بالممتلكات جراء سقوط صواريخ على شمال إسرائيل

10:11 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

سقوط صواريخ على شمال إسرائيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

تل أبيب- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بوقوع أضرار جسيمة بالممتلكات جراء سقوط صواريخ من لبنان في الجليل الغربي بشمال إسرائيل.

ووفق موقع واللا الإسرائيلي، سُمعت صافرات الإنذار بسبب إطلاق قذائف صاروخية، صباح اليوم، في مستوطنات معالوت ترشيحا وكفار فارديم وأفيريم بالجليل الغربي، مشيرا إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بالممتلكات.

وأشار موقع 0404 أنه تم إطلاق وابل كبير من الصواريخ على منطقة معالوت والمنطقة المحيطة بها، لافتا إلى ورود بلاغات عن اشتعال النيران في المركبات بعد إصابة مباشرة في فارديم.

وأوضح أن هناك عددا من الاصابات جراء الهلع والخوف نتيجة سقوطهم في منطقة معلوت.

سقوط صواريخ على إسرائيل لبنان قذائف صاروخية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله: واشنطن وحلفاؤها شركاء للاحتلال في عدوانه

إعلان

إعلان

قصص من غزة.. عام على طوفان الأقصى