ذكرى طوفان الأقصى.. هجوم إسرائيلي واسع وغزة ترد بالصواريخ - تغطية خاصة

طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023

كتب- محمود الطوخي:

تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في السابع من أكتوبر 2023، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في شمال القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية البرية في شمال القطاع، تأتي بناء على معلومات تشير إلى أن حركة حماس تسعى لترميم بنيتها العسكرية من جديد.

بينما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، قصف عدة تحشدات لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند معبري رفح وكرم أبو سالم.

وفي بيان إحيائها للذكرى السنوية الأولى لـ"طوفان الأقصى"، قالت حركة حماس، اليوم الاثنين، إن السابع من أكتوبر كان محطة تاريخية في مشروعها النضالي شكلت استجابة طبيعية لما يحاك من مخططات "صهيونية" تستهدف تصفية قضيتها الوطنية.

بينما أحيى الاحتلال الإسرائيلي، ذكرى طوفان الأقصى، عبر بث قدّاس تأبيني مُسجّل عبر الإنترنت وبرامج تلفزيونية خاصة.

بدوره، علّق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلا إن عملية طوفان الأقصى أعادت "الكيان الصهيوني" 70 عاما إلى الوراء.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة، في تعليقها على ذكرى "طوفان الأقصى"، إن عاما مضى على الشرق الأوسط في "هذه المأساة التي تمضي بلا هوادة".

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