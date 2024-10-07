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بن غفير: وزعنا أكثر من 120 ألف قطعة سلاح وسنواصل تسليح شعب إسرائيل

09:07 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال قامت بتوزيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح وستبقى ثابتة في عزمها على مواصلة تسليح شعب إسرائيل.

وأشار بن غفير، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت في منتصف الطريق وستواصل العمل بكل قوتها حتى تحقق النصر الكامل، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيواصل القتال حتى تحرير جميع الأسرى وعودتهم إلى ديارهم وحتى يعود سكان الشمال إلى بلداتهم بسلام.

وزعم منتدى عائلات الأسرى في إسرائيل، اليوم الاثنين، مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.

وفجر اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية برية جديدة شمال قطاع غزة تزامنا مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى معلومات تشير إلى أن حركة حماس تحاول ترميم بنيتها العسكرية.

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