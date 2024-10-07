قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم بالضفة وتحاصر المستشفى الحكومي

رام الله – (أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مدينة طولكرم الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء الأحد، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها، وتحديدًا منطقة دوار العليمي "المحاكم"، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع نابلس.

وأوضحت الوكالة أن آليات الاحتلال تحاصر مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وفي السياق، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من تعزيزاتها العسكرية المصحوبة بجرافتين من النوع الثقيل باتجاه المدينة، وشرعت بتجريف مقاطع من محيط دوار العليمي غربًا، ودوار اليونس شمالًا، ودوار إكتابا شرقًا، وتدمير البنية التحتية فيها.