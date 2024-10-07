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BBC

مزاعم إسرائيلية بمقتل أسير في غزة

08:51 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

زعم منتدى عائلات الأسرى في إسرائيل، اليوم الاثنين، مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.

ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أمس الأحد، صحة تقارير لبعض الصحف العبرية التي تتحدث عن تحرير أسرى إسرائيليين في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة بشأن إنقاذ أسرى من غزة غير صحيحة، مطالبا الجمهور بالاستماع إلى الإعلانات من الجهات الرسمية فقط.

وناشد هاجاري بتجنب الشائعات التي من شأنها أن تضر بعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأمس الأحد، زعمت وسائل إعلام عبرية، تحرير عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، عبر عمليات عسكرية لجيش الاحتلال.

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