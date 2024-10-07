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بقدّاس مسجّل.. إسرائيل تُحيي الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"

08:48 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

طوفان الأقصي أرشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

تُحيي إسرائيل، اليوم الإثنين، ذكرى الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية قبل عام.

وسيعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، بدء مراسم إحياء الذكرى اليوم الاثنين في موقع مهرجان نوفا الموسيقي.

وخلال الهجوم غير المسبوق الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، في منطقة غلاف غزة وأخذ حوالي 250 أسيرا إلى قطاع غزة.

وستقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق ببث قداس تأبيني تم تسجيله مسبقا في جنوب إسرائيل.

ونظرًا للتدابير الأمنية المتبعة بسبب تهديدات هجمات الصواريخ، يسمح بوجود ما لا يزيد عن ألف شخص في الموقع.

وستبث فعاليات الذكرى على الإنترنت ومن خلال برامج تلفزيونية خاصة.

طوفان الأقصى بدء هجوم بري إسرائيلي تعطيل الدراسة في إسرائيل الاحتفال بذكرى 7 أكتوبر ذكرى هجوم 7 أكتوبر حماس
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