إعلان

BBC

جيش الاحتلال يطالب سكان قرى لبنانية بعدم العودة إلى منازلهم

08:20 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

الجيش الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الاثنين، سكان قرى جنوب لبنان إلى عدم العودة إلى منازلهم في ضوء استمرار الغارات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم: غارات جيش الاحتلال مستمرة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا إلى المنازل حتى إشعار آخر".

#عاجل ‼️ نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/jUISd4VYz7

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024 " />

ومساء أمس الأحد، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى إخلائها.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها".

وأوضح هاجاري: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الاحتلال على مدى الزمني القريب"، مضيفا "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أمس الأحد، مناطق المنارة ويفتاح والمالكية جنوبي لبنان، مناطق عسكرية مغلقة.

الجيش الإسرائيلي نوب لبنان خلاء جنوب لبنان لقرى اللبنانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في الذكرى الأولى للحرب.. ارتفاع قتلى الاحتلال من العسكريين لـ726 قتيلًا

إعلان

إعلان

عاجل - مصر ترشح معيط لخلافة محيي الدين في صندوق النقد
مسؤول إيراني: إلغاء الرحلات الجوية بالمطارات من الليلة إلى صباح الاثنين
عاجل - المالك الجديد لمطعم صبحي كابر يكشف كواليس الصفقة المثيرة للجدل
* أول ظهور للحاج صبحي كابر بعد بيع مطعمه الشهير.. القصة كاملة
قصص من غزة.. عام على الحرب
انخفاض تاريخي.. تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة %20.2
* صبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهير