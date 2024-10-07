جيش الاحتلال يطالب سكان قرى لبنانية بعدم العودة إلى منازلهم

وكالات

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الاثنين، سكان قرى جنوب لبنان إلى عدم العودة إلى منازلهم في ضوء استمرار الغارات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم: غارات جيش الاحتلال مستمرة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا إلى المنازل حتى إشعار آخر".

#عاجل ‼️ نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/jUISd4VYz7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024 " />

ومساء أمس الأحد، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى إخلائها.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها".

وأوضح هاجاري: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الاحتلال على مدى الزمني القريب"، مضيفا "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أمس الأحد، مناطق المنارة ويفتاح والمالكية جنوبي لبنان، مناطق عسكرية مغلقة.