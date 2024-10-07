البنتاجون: لدينا قدرات كبيرة بالمنطقة للحيلولة دون مزيد من التصعيد

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت لبحث أفعال إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة والوضع في لبنان وغزة.

وأشار البنتاجون، إلى أن أوستن وجالانت شددا على التزامهما بردع إيران ووكلائها في المنطقة، كما أشار أوستن في اتصاله بجالانت إلى أن واشنطن لديها قدرات كبيرة في المنطقة للدفاع عن جنودها وموظفيها.

كذلك أوضح أوستن في اتصاله بجالانت إلى أن واشنطن لديها قدرات كبيرة بالمنطقة للحيلولة دون مزيد من التصعيد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية برية جديدة شمال قطاع غزة تزامنا مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى معلومات تشير إلى أن حركة حماس تحاول ترميم بنيتها العسكرية، بحسب سكاي نيوز.