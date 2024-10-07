مع بدء هجوم بري إسرائيلي.. المقاومة تقصف تجمعات لجيش الاحتلال بالصواريخ

وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنها قصفت موقع صوفا العسكري وتحشدات الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح البري، كما قصفت تحشدات قرب حوليت ومركز عمليات موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من صواريخ رجوم.

أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء عملية برية جديدة شمال قطاع غزة تزامنا مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى معلومات تشير إلى أن حركة حماس تحاول ترميم بنيتها العسكرية، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن عن خسائره البشرية في الحرب الدائرة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، بينما ارتفع عدد قتلى تلك الحرب من الفلسطينيين في القطاع إلى نحو 42 ألف قتيل.

وكشفت مصادر فلسطينية عن مقتل 3 فلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية مساء الأحد استهدف منزلا بمخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في القطاع، بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثامين 3 قتلى، بينهم طفلة وامرأة، جراء قصف منزل بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، وأنها ما زالت تبحث عن مفقودين آخرين بين ركام المنزل المدمر.

أشارت مصادر طبية إلى مقتل 68 شخصا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".