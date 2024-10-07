ما عدد الصواريخ التي أطلقت من إيران على إسرائيل منذ بدء الحرب؟

وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، أن هناك أكثر من 400 صاروخ أطلقت من إيران نحو إسرائيل منذ بدء الحرب، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر 2023، واستتبعت حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة إن إسرائيل أصابت أكثر من 40 ألف هدف في القطاع خلال العام المنصرم، واكتشفت 4700 فتحة نفق ودمرت ألف موقع لإطلاق الصواريخ.

وأضاف أن 726 جنديا إسرائيليا قُتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ومن بين هؤلاء، قتل 380 في الحملة العسكرية التي بدأت في ذلك اليوم و346 في القتال داخل غزة الذي بدأ في 27 أكتوبر 2023.

وبلغ عدد الجنود المصابين 4576 منذ ذلك التاريخ، كما قتل 56 جنديا نتيجة لحوادث خلال العمليات لم يحددها الجيش.