إسرائيل: اعترض هدفين جويين مشبوهين جنوبي تل أبيب

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعترض هدفين جويين مشبوهين تم إطلاقهما من الشرق باتجاه جنوب تل أبيب، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه بعد التحذير من تسلل طائرات معادية، اعترض سلاح الجو هدفين جويين مشبوهين انطلقا من الشرق باتجاه ريشون لتسيون وبلماشيم.

وفي وقت سابق، استهدف "حزب الله" اللبناني مدينتي حيفا وطبريا شمالي إسرائيل.

وأطلق صواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردا على الغارات العنيفة على لبنان.

كما أعلن أنه استهدف بالصواريخ قاعدة نيمرا العسكرية غربي طبريا، إحدى القواعد الرئيسية شمالي إسرائيل.