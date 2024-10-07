مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين في اشتباكات على حدود لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل جنديا، وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية، قالت إنه تقرر تعطيل الدراسة في حيفا بعد سقوط صواريخ على المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت في "ريشون لتسيون" بوسط إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق في فشل منظومات الدفاع الخاصة به، في اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة حيفا شمالي إسرائيل، ليل الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي: جرت محاولات اعتراض، ورغم ذلك تم تحديد عدة إصابات صاروخية في المنطقة، موضحا أن الحادث قيد التحقيق.