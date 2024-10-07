إعلان

BBC

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين في اشتباكات على حدود لبنان

06:45 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

الجيش الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل جنديا، وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية، قالت إنه تقرر تعطيل الدراسة في حيفا بعد سقوط صواريخ على المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت في "ريشون لتسيون" بوسط إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق في فشل منظومات الدفاع الخاصة به، في اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة حيفا شمالي إسرائيل، ليل الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي: جرت محاولات اعتراض، ورغم ذلك تم تحديد عدة إصابات صاروخية في المنطقة، موضحا أن الحادث قيد التحقيق.

الجيش الإسرائيلي لبنان اخلاء جنوب لبنان حدود لبنان الضاحية الجنوبية تعطيل الدراسة في إسرائيل تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي صواريخ كروز إسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل: اعترض هدفين جويين مشبوهين جنوبي تل أبيب

إعلان

إعلان

عاجل - مصر ترشح معيط لخلافة محيي الدين في صندوق النقد
مسؤول إيراني: إلغاء الرحلات الجوية بالمطارات من الليلة إلى صباح الاثنين
عاجل - المالك الجديد لمطعم صبحي كابر يكشف كواليس الصفقة المثيرة للجدل
* أول ظهور للحاج صبحي كابر بعد بيع مطعمه الشهير.. القصة كاملة
قصص من غزة.. عام على الحرب
انخفاض تاريخي.. تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة %20.2
* صبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهير