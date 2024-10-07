دوي صفارات الإنذار وتعطيل الدراسة.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تقرر تعطيل الدراسة في حيفا بعد سقوط صواريخ على المدينة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل قبل قليل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت في "ريشون لتسيون" بوسط إسرائيل، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق في فشل منظومات الدفاع الخاصة به، في اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة حيفا شمالي إسرائيل، ليل الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي: جرت محاولات اعتراض، ورغم ذلك تم تحديد عدة إصابات صاروخية في المنطقة، موضحا أن الحادث قيد التحقيق.

وأظهرت لقطات من حيفا تضرر شوارع في المدينة الساحلية الشمالية، بسبب إصابة صاروخية مباشرة.

واستهدف حزب الله اللبناني مدينة حيفا شمالي إسرائيل بهجمات صاروخية، ليل الأحد.

وكان الحزب أعلن عن إطلاق هجوم بصواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردا على الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم على حيفا، ثالث أكبر مدن إسرائيل.

وكشفت صور تضرر مناطق من مدينة حيفا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن حزب الله استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوبي حيفا بالمسيّرات.

وقال الحزب في بيان إنه شن "هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة 7200 للصيانة والتأهيل جنوبي مدينة حيفا، أصابت أهدافها بدقة".