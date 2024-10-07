إصابة 11 فلسطينيا إثر قصف على باحات مستشفى الأقصى بقطاع غزة

وكالات

أصيب 11 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على باحات مستشفى الأقصى بدير البلح في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته العربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم موقع قيادة وسيطرة تابعا لحركة حماس في مستشفى شهداء الأقصى، زاعما أن عناصر من الحركة كانوا يعملون في مجمعات القيادة والسيطرة التي أقيمت في المستشفى.

وأوضح أن عناصر حماس استخدموا مجمعات القيادة والسيطرة للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد قال مكتب الإعلام الحكومي الذي تديره حماس في قطاع غزة، إن 26 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 93 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان نازحين في ساعة مبكرة من صباح الأحد.