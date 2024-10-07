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BBC

بينهم أطفال.. إصابة10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

04:27 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

قصف إسرائيلي

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وكالات

أصيب 10 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام فلسطينية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت أمس الأحد، حملة اعتقالات على مدن الضفة المحتلة اعتقلت خلالها 15 فلسطينيًا بينهم صحفي وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وطوباس، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألف و100 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

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