صافرات الإنذار تدوي في 9 مستوطنات بالجليل الغربي

وكالات

دوت صافرات الإنذار في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في 9 مستوطنات بالجليل الغربي، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها.

بذكر أن الإسعاف الإسرائيلي، أعلن اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الجرحى في حيفا وطبريا جراء ضربات من لبنان إلى 10 أشخاص.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن صواريخ أطلقتها حزب الله اللبنانية سقطت على حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في شمال البلاد.

وكان حزب الله قال، إنه استهدف قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ فادي 1، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن صاروخين أصابا حيفا.

وقالت الشرطة، إن بعض المباني والممتلكات تضررت، وإن هناك عدة تقارير عن إصابات طفيفة، وتم نقل أشخاص إلى مستشفى قريب.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة ضربت أهدافا مرتبطة بمقر مخابرات حزب الله في بيروت، منها أهداف تخص وسائل جمع المعلومات المخابراتية ومراكز قيادة ومواقع بنية تحتية أخرى.

وقال الجيش، إنه خلال الساعات القليلة الماضية، أصابت الغارات الجوية منشآت تخزين أسلحة لحزب الله في منطقة بيروت، مشيرا إلى أنه تم رصد انفجارات تابعة في أعقاب الضربات، مما يشير إلى وجود أسلحة.

وأضاف، أن الغارات الجوية ضربت أيضا أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ومنطقة سهل البقاع، منها منشآت تخزين أسلحة ومواقع بنية تحتية ومركز قيادة ومنصة إطلاق.