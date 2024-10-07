حركة الجهاد: تفجير عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية في الضفة الغربية

وكالات

أعلنت حركة الجهاد، قبل قليل، عن تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن إسرائيلية قتلت وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في عملية إطلاق نار وقعت أمس الأحد، في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بإطلاق الرصاص وقع في المحطة المركزية في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وأضافت الشرطة، أنه تم تحييد المهاجم داعية إلى الابتعاد عن المحطة المركزية في بئر السبع.

وبحسب بيان للشرطة فإنه: "ورد بلاغ أولي عن اشتباه في وقوع عملية إرهابية في المحطة المركزية في بئر السبع، حيث أفيد بحدوث إطلاق نار أسفر عن عدد من الإصابات. تم تحييد المخرب في الموقع، وتتواجد قوات شرطة من لواء الجنوب في المكان للتحقيق في الحادث".

وقالت خدمة الإسعاف إن المهاجم قُتل.

وأضافت أن امرأة مصابة بجروح خطرة تتلقى العلاج في الموقع بينما أصيب 8 آخرون في الهجوم ويتلقون العلاج في مستشفى قريب،أحدهم وصفت حالته بأنها متوسطة إلى خطيرة.