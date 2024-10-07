الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافًا لحزب الله بالضاحية الجنوبية في بيروت

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم أهدافا تشمل بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، اعتراض هدفًا جويًا قادم من الشرق قبل دخوله المجال الإسرائيلي، وفقا لسكاي نيوز.

كان الجيش الإسرائيلي، أعلن قبل قليل، استهداف مقر استخبارات حزب الله، بالإضافة إلى قصف مستودعات أسلحة لحزب الله في بيروت.

وشن الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقتي السان تيريز وبرج البراجنة، وفق وسائل إعلام رسمية.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في منشور على منصة "إكس": "تحذير عاجل إلى سكان برج البراجنة والحدت. أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح لحزب الله، والجيش الإسرائيلي سينفذ عمليات ضدها قريبا"، طالبا من سكان المنطقتين إخلاءهما.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الضاحية الجنوبية تعرضت خلال ليل السبت إلى الأحد لأكثر من 30 ضربة، في واحدة من أشد موجات القصف حتى الآن.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ ما يقرب من عام، في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.