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BBC

إسرائيل تقصف مقر استخبارات حزب الله ومستودعات الأسلحة في بيروت

01:23 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، استهداف مقر استخبارات حزب الله، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف مستودعات أسلحة لحزب الله في بيروت.

وشن الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقتي السان تيريز وبرج البراجنة، وفق وسائل إعلام رسمية.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في منشور على منصة "إكس": "تحذير عاجل إلى سكان برج البراجنة والحدت. أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح لحزب الله، والجيش الإسرائيلي سينفذ عمليات ضدها قريبا"، طالبا من سكان المنطقتين إخلاءهما.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الضاحية الجنوبية تعرضت خلال ليل السبت إلى الأحد لأكثر من 30 ضربة، في واحدة من أشد موجات القصف حتى الآن.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ ما يقرب من عام، في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.

الجيش الاسرائيلي مقر استخبارات حزب الله حزب الله بيروت لبنان
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