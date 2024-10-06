إعلان

BBC

يونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية قرب أحد مواقعها

11:35 م الأحد 06 أكتوبر 2024

يونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة العسكرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

بيروت - (د ب أ)

أعربت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان عن "قلقها العميق" في وقت متأخر اليوم الأحد، إزاء الأنشطة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في المنطقة المجاورة لأحد مواقعها.

وقال البيان "يونيفيل قلقة للغاية إزاء الأنشطة الأخيرة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المجاورة لموقع البعثة 6-52 جنوب شرق مارون الراس" في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأضاف البيان "هذا تطور خطير للغاية، من غير المقبول تعريض سلامة قوات حفظ السلام الأممية للخطر وهي تقوم بالمهام المكلفة بها من مجلس الأمن".

وحثت يونيفيل مختلف الأطراف الفاعلة على احترام التزاماتها بحماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.

وبدأت إسرائيل موجة هائلة من الهجمات على لبنان أواخر الشهر الماضي، بهدف معلن هو تمكين عودة نحو 60 ألف ساكن تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية.

جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات الأمم المتحدة يونيفيل مجلس الأمن قوات حفظ السلام إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: جميع المحاولات لاعتراض الصواريخ التي أطلقت على حيفا باءت بالفشل

إعلان

إعلان

عاجل - مصر ترشح معيط لخلافة محيي الدين في صندوق النقد
مسؤول إيراني: إلغاء الرحلات الجوية بالمطارات من الليلة إلى صباح الاثنين
عاجل - المالك الجديد لمطعم صبحي كابر يكشف كواليس الصفقة المثيرة للجدل
* أول ظهور للحاج صبحي كابر بعد بيع مطعمه الشهير.. القصة كاملة
قصص من غزة.. عام على الحرب
انخفاض تاريخي.. تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة %20.2
* صبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهير