جالانت: كل شيء مطروح على الطاولة بشأن الرد على إيران ولم نستبعد أي خيار

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن تل أبيب تنسق مع الولايات المتحدة بشأن الرد على إيران لكنها ستتخذ قرارها بشكل مستقل.

وأكد جالانت أن كل شيء مطروح على الطاولة فيما يتعلق بالرد على إيران، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستبعد أي خيار.

وأوضح جالانت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه القدرة على ضرب أهداف قريبة وبعيدة وسيرد على الهجوم الإيراني بالشكل المناسب، لافتا إلى أن العملية البرية لا تزال تقتصر على استهداف مواقع حزب الله القريبة من الحدود.