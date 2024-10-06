إعلام عبري: أنباء أولية عن تسلل مسلحين من لبنان إلى شمالي إسرائيل

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشتبه بتسلل مسلحين من لبنان عبر الحدود الشمالية، موضحة أن هناك أنباء أولية عن عملية تسلل إلى داخل دوفيف شمالي إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات في مناطق عدة بالجليل الأعلى ومركز الجليل شمالي إسرائيل، مشيرة إلى أن هناك أنباء أولية عن إصابات مباشرة لمبان في كرمئيل ومناطق عدة جراء الصواريخ الأخيرة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.