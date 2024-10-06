إعلان

BBC

إعلام عبري: أنباء أولية عن تسلل مسلحين من لبنان إلى شمالي إسرائيل

10:10 م الأحد 06 أكتوبر 2024

جنود الاحتلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشتبه بتسلل مسلحين من لبنان عبر الحدود الشمالية، موضحة أن هناك أنباء أولية عن عملية تسلل إلى داخل دوفيف شمالي إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات في مناطق عدة بالجليل الأعلى ومركز الجليل شمالي إسرائيل، مشيرة إلى أن هناك أنباء أولية عن إصابات مباشرة لمبان في كرمئيل ومناطق عدة جراء الصواريخ الأخيرة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

تسلل مسلحين لبنان شمال إسرائيل جنوب لبنان حزب الله حسن نصر الله
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جالانت: كل شيء مطروح على الطاولة بشأن الرد على إيران ولم نستبعد أي خيار

إعلان

إعلان

عاجل - مصر ترشح معيط لخلافة محيي الدين في صندوق النقد
مسؤول إيراني: إلغاء الرحلات الجوية بالمطارات من الليلة إلى صباح الاثنين
عاجل - المالك الجديد لمطعم صبحي كابر يكشف كواليس الصفقة المثيرة للجدل
بث مباشر| أول ظهور للحاج صبحي كابر بعد بيع مطعمه الشهير.. القصة كاملة
قصص من غزة.. عام على الحرب
انخفاض تاريخي.. تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة %20.2
* صبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهير