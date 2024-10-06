إثيوبيا.. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب شمال شرق أديس أبابا

وكالات

ضرب زلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر شمال شرق منطقة إيواش في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء اليوم الأحد.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإثيوبية، فإن أقرب مدينة شعر سكانها بالزلزال هي مدينة أسبي تيفيري، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 31,000 نسمة، وتقع على بعد 60 كيلومترًا شرق مركز الزلزال.

وأشارت التقارير إلى أن العديد من البلدات والقرى الصغيرة المحيطة بمركز الزلزال قد تكون تعرضت لهزات أقوى، كما شعر بالهزة سكان العاصمة أديس أبابا التي تقع على بعد 173 كيلومترًا من مركز الزلزال.

أوضحت وسائل الإعلام أن مركز الزلزال كان في منطقة الصدع الإثيوبي، الذي يُعتبر امتدادًا لوادي الصدع الكبير.