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BBC

مقابل عدم مهاجمة أهداف إيرانية معينة.. واشنطن تعرض تعويضات على إسرائيل

10:01 م الأحد 06 أكتوبر 2024

هجوم إيران على إسرائيل

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وكالات

واشنطن عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف معينة في إيران

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف معينة في إيران.

وكشفت أن واشنطن عرضت دعما دبلوماسيا ومساعدات عسكرية إضافية مقابل عدم مهاجمة أهداف معينة بإيران.

ونقلت البث العبرية عن مصدر، قوله إن "واشنطن حليفتنا ومستعدون للاستماع لها لكن سنفعل ما يلزم لحماية مواطنينا وأمننا"، مشيرا إلى أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي العليا تعقد مناقشات إضافية لخطط الرد المحتمل على إيران.

وأكد مسؤول إسرائيلي، أن الرد على إيران سيكون قاسيا، موضحا أن قائد القيادة الأمريكية الوسطى اطلع على استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي للرد على إيران.

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