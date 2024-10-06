إعلام عبري: تقديرات بأن الأضرار في منظومة صواريخ حزب الله هائلة

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، إن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن الأضرار في منظومة صواريخ حزب الله في الأسابيع الأخيرة كانت هائلة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه تم تدمير عشرات آلاف الصواريخ التي يصل مداها إلى عشرات ومئات الكيلومترات لدى حزب الله، موضحة أن هناك أضرار كبيرة جدا في مجموعة الصواريخ الدقيقة لحزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الأضرار التي تعرضت لها الأحراش والأراضي في الشمال الإسرائيلي منذ بدء الحرب هي الأكبر منذ نحو 60 عاما.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن نحو 340 ألف دونم من الأراضي الخضراء والأحراش والغابات في إسرائيل تعرضت للاحتراق خلال الحرب.

وأوضحت أن عدد السياح الأجانب في المناطق الطبيعية بإسرائيل انخفض بنسبة 95% مقارنة بسنة ما قبل الحرب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، صعّد حزب الله اللبناني من هجماته على الشمال الإسرائيل، بعد إعلانه مساندة المقاومة الفلسطينية في غزة ضد العدوان الإسرائيلي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.