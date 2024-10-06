إيران: هجومنا على الكيان الصهيوني كان لإحلال السلام بالمنطقة

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الهجوم الذي نفذته طهران ضد الكيان الصهيوني كان يهدف إلى إحلال السلام في المنطقة واحتواء التوترات التي يتسبب بها.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن العملية تمت وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، حيث استهدفت فقط الأهداف العسكرية، مشيرا إلى أن الهجوم الصاروخي على الكيان الصهيوني كان يهدف إلى كبح وحشيته ومنعه من توسيع جرائمه في المنطقة.

وتابع بزشكيان أن طهران تجنبت الرد الفوري على اغتيال الشهيد هنية، الذي كان ضيفًا في إيران، على أمل نجاح مساعي وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الدول الغربية وأمريكا تطالب إيران بضبط النفس بدلاً من إدانة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وفي ختام حديثه، ذكر الرئيس الإيراني أن الكيان الصهيوني اغتال ضيف إيران هنية في طهران لتعويض إخفاقاته في غزة.