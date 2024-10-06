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BBC

تقرير: ألمانيا توافق على صادرات أسلحة إلى تركيا

07:40 م الأحد 06 أكتوبر 2024

ألمانيا وتركيا

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برلين - (د ب أ)

وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة بقيمة مئات الملايين من اليوروات إلى تركيا، بعد تقييد الشحنات في السنوات الأخيرة، وفقا لما ذكرته مجلة دير شبيجل، استنادا إلى قائمة من وزارة الاقتصاد.

تشمل الصفقة 28 طوربيدا من نوع "سي هيك" من قسم البحرية في شركة ثيسنكروب (إيه جي) بقيمة 156 مليون يورو (171 مليون دولار)، بالإضافة إلى 100 صاروخ موجه من شركة (إم بي دي إيه)، حسبما أفادت المجلة الألمانية.

وكانت القيمة الإجمالية للتراخيص الممنوحة، بما في ذلك تحديث الغواصات وقطع غيار لسفن بحرية أخرى، حوالي 336 مليون يورو، وفقا لدير شبيجل.

تأتي الموافقات على تصدير الأسلحة بعد فترة من العلاقات المتوترة بين الحليفين في الناتو.

وعلى الرغم من الضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قامت ألمانيا بحظر بيع طائرات يوروفايتر تايفون لأكثر من عام بسبب النزاع بين تركيا واليونان حول استكشاف الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

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