واشنطن بوست: انقسام داخل الحكومة بشأن الرد على إيران

وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين ومصادر إسرائيلية قولهم، إن إسرائيل قد تفكر في اتباع رد محدود لا يؤدي إلى انتقام إيراني.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة نصحت إسرائيل بالتأني قبل الإقدام على أي هجوم انتقامي، مشيرين إلى وجود انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية الرد على إيران.

وتضيف المصادر أن بعض الجهات في إسرائيل ترى أن هناك فرصة لتوجيه ضربة قوية لإيران بهدف إضعاف علاقاتها مع الجماعات التي تدعمها.

ويحذر بعض السياسيين والعسكريين الإسرائيليين من التورط في لبنان، مشيرين إلى أن إسرائيل تفضل عدم إبقاء قواتها هناك بسبب التكلفة البشرية والمالية التي تحملتها في الماضي.