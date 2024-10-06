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الحوثيون: استخدمنا خلال عام أكثر من ألف صاروخ ومسيّرة واستهدفنا 193 سفينة

06:41 م الأحد 06 أكتوبر 2024

عبدالملك الحوثي

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وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، عبدالملك الحوثي في بيان، اليوم الأحد، إن رجال حزب الله اللبناني الأبطال يواصلون استهداف المواقع والثكنات العسكرية ومستعمرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحوثي أن جرائم الإبادة بالقتل والتجويع والحصار التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ليست إنجازا عسكريا، مشيرا إلى أن جبهات إسناد غزة تتجه للتصعيد أكثر وأكثر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الحوثي، أن الجبهة اليمنية استخدمت على مدار عام أكثر من ألف صاروخ ومسيرة واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو بأمريكا وبريطانيا.

جماعة أنصار الله الحوثيين عبدالملك الحوثي حزب الله اللبناني الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة قطاع غزة اليمن الحوثيون
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