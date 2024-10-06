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مسؤول إيراني: خطة الرد على الهجوم الإسرائيلي المحتمل جاهزة

06:14 م الأحد 06 أكتوبر 2024

القوات المسلحة الإيرانية

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طهران - (د ب أ)

قال مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل لإسرائيل "جاهزة تماما"، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.

وقال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: "في خطة إيران هناك عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع عمل الصهاينة، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها".

وأكد هذا المصدر المطلع أن "بنك أهداف إيران لديه أهداف كثيرة داخل إسرائيل، كما أظهرت عملية الوعد الصادق 2 أننا قادرون على تدمير أي نقطة نريدها وتسويتها بالأرض".

وبحسب تسنيم، استهدف الحرس الثوري أجزاء مختلفة من الأراضي المحتلة بـ 200 صاروخ باليستي في 1 أكتوبر ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90% من هذه الصواريخ الأهداف عبر مرورها عبر الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وفي هذه العملية، كانت ثلاث قواعد جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية، وفقا للوكالة.

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