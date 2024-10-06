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جيش الاحتلال: إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين بحادثين منفصلين في غزة

06:11 م الأحد 06 أكتوبر 2024

إصابات جيش الاحتلال الإسرائيلي - ارشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط في الجيش من كتيبة شاكيد (424)، في لواء جفعاتي، بجروح خطيرة، في وقت سابق اليوم الأحد، خلال قتال في شمالي قطاع غزة.

وفي حادث منفصل، أصيب جنديان إسرائيليان من الكتيبة 932 في لواء ناحال، بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم الأحد خلال قتال في شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم إجلاء الضابط والجنديين إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي لواء جفعاتي قطاع غزة لواء ناحال إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين تل أبيب
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