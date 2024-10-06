مسؤولون أمريكيون: إسرائيل ستدرس اللجوء إلى رد معتدل لا يؤدي إلى انتقام إيراني

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، إنهم يعتقدون أن إسرائيل ستدرس اللجوء إلى رد معتدل لا يؤدي إلى انتقام إيراني.

وأشار مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن واشنطن نصحت إسرائيل بالتريث قبل أي هجوم انتقامي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول مطلع على تفكير حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن هناك انقسام داخل الحكومة بشأن الرد على إيران، موضحا أن هناك في إسرائيل من يرى فرصة ضرب إيران بقوة لكسر علاقتها بالجماعات التي تدعمها.

وأكد مسؤول مطلع، أن سياسيين وعسكريين إسرائيليين حذرون من التورط في لبنان، مشيرا إلى أن لا رغبة لإسرائيل في إبقاء القوات في لبنان لما كلف ذلك في الماضي من جنود وأموال.