نيويورك تايمز: قلق في صفوف الحرس الثوري الإيراني بشأن مصير قائده في بيروت

(وكالات)

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن عنصر في الحرس الثوري الإيراني، قوله إن صمت كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن مصير قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني يثير الهلع في صفوف الحرس الثوري.

وقالت "نيويورك تايمز" إن إسماعيل قاآني سافر الأسبوع الماضي إلى بيروت للقاء مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني.

وتحدثت عدد من التقارير عن مقتل إسماعيل قاآني في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

يأتي ذلك بينما لم يدل بأي تصريحات عن مصير قاآني حتى الآن.