بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط

الفاتيكان – (أ ش أ)

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، مجددا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في منطقة الشرق الأوسط وإطلاق سراح الأسرى، عشية الذكرى السنوية الأولى لأحداث 7 أكتوبر 2023.

وقال البابا فرانسيس مخاطبًا آلاف المحتشدين للصلاة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إن غدًا (الإثنين) ستكون الذكرى السنوية الأولى لأحداث 7 أكتوبر، وأضاف "يجب ألا ننسى أن هناك العديد من الأسرى الذين أدعو إلى إطلاق سراحهم فورا"، حسبما نقله موقع "فاتيكان نيوز" الإخباري.

وأوضح البابا فرانسيس أنه "منذ ذلك اليوم، غرقت منطقة الشرق الأوسط في معاناة خطيرة بشكل متزايد، مع الأعمال العسكرية المدمرة التي لا تزال تضرب السكان الفلسطينيين"، مؤكدا أن "هؤلاء هم في الأساس مدنيون أبرياء، أشخاص يجب أن يحصلوا على المساعدات الإنسانية اللازمة".

وتابع البابا فرانسيس قائلا إنه يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان "وضع حد لدوامة الانتقام وعدم تكرار الهجمات لأنها يمكن أن تجر هذه المنطقة إلى حرب أكبر".

وشدد أن "جميع الدول لها الحق في العيش بسلام وأمن ويجب عدم مهاجمة أراضيهم أو غزوها"، واختتم البابا قائلا إنه "يجب احترام السيادة وضمانها من خلال الحوار والسلام".