مقتل وإصابة 11 إسرائيليًا في إطلاق نار ببئر السبع

( وكالات)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل إسرائيلية وإصابة 10 آخرين بجروح بين خطيرة ومتوسطة، في عملية إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع جنوب إسرائيل.

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، " أطلق مسلح وصل إلى المحطة المركزية في بئر السبع النار على المارة" ، لافتا إلى أن "منفذ الهجوم" من سكان حورة في النقب ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وطبقا للموقع، تراوحت الإصابات بين الخطيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى "مقتل منفذ الهجوم على الفور في مكان الحادث".