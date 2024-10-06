إيران: نعمل على الاستعداد لجميع السيناريوهات بشأن الهجوم الإسرائيلي

طهران - (د ب أ)

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الاحد، إن إيران تعكف على تقييم جميع السيناريوهات "التي قد ينفذها العدو في منطقة جغرافية، مثل الخليج أو غير ذلك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تنكسيري قال إن إيران تجري تدريبات وتضع مخططات بناء على ذلك".

وأضاف" لقد قمنا بتصميم سيناريوهات للاشتباك مع العدو" موضحا" لدينا خطط لكل وضع".

وأوضح أن إيران " لن نقوم بأي عمل" في حال لم تتعرض مصالحها الوطنية والإسلامية للضرر.