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شولتس في ذكرى 7 أكتوبر: ألمانيا لن"تتهاون أبدا" تجاه معاداة السامية

03:15 م الأحد 06 أكتوبر 2024

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ)

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن ألمانيا "لن تتهاون أبدا" تجاه معاداة السامية، كما أنها ستركز جهودها على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لهجمات السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.

وأضاف شولتس في مقطع فيديو نُشر على شبكة الانترنت أنه لن يمكنه أبدا نسيان زيارته لإسرائيل في أكتوبر الماضي، عندما التقى بأقارب الذين قتلوا أو تم احتجازهم كأسرى على أيدي حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وبعد عام، قال شولتس إنه من غير المقبول أن "يعيش المواطنون من أصحاب الديانة اليهودية في ألمانيا في خوف ورعب" وأن يشعروا بالقلق إزاء ارتداء القلنسوة اليهودية علنا أو يتجنبوا الحديث مع زملائهم في المدرسة عن أصلهم.

وأضاف "اليهود هنا في ألمانيا يحظون بالتضامن الكامل من جانب دولتنا وتضامن جميع الشرفاء في دولتنا".

وفي ظل تصاعد القتال في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، قال شولتس إنه يدرك أن الكثير من الأشخاص الذين لديهم تربطهم صلات بالمنطقة يشعرون بقلق بالغ.

وطالب شولتس مجددا بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة والإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين.

واختتم شولتس رسالته بالقول "في الذكرى الأولى للهجمات من جانب حماس على إسرائيل، يبدو أن السلام والمصالحة أكثر بعدا من أي وقت مضى في الشرق الأوسط. ولكننا نعلم ذلك: تبنى طريق موثوق لحل الدولتين عن طريق التفاوض أمر لا غنى عنه للتوصل لحل قابل للتطبيق للصراع".

أولاف شولتس ذكرى 7 أكتوبر إسرائيل حركة حماس
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