بعد انتقاد نتنياهو.. فرنسا تعرب عن أسفها وتؤكد دعمها لإسرائيل

باريس - (د ب أ)

أكدت باريس، اليوم الأحد، دعمها لإسرائيل، وذلك بعد انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظر توريد الأسلحة لإسرائيل.

وأعرب القصر الرئاسي في بيان عن أسفه لكلمات نتنياهو "المبالغ فيها "، مؤكد أن فرنسا لن تسمح لإيران أو وكلائها بالهجوم على إسرائيل.

ويعتقد ماكرون أن هناك حاجة ملحة لمنع تصاعد الوضع في المنطقة، وهذا يتضمن وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، حسبما قال مكتبه.

وفي هذا السياق، دعا ماكرون لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل، التي تهدف لاستخدامها في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات القصر الرئاسي بعدما وصف نتنياهو دعوة ماكرون أمس السبت بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل " بالعار".

وقال نتنياهو " إسرائيل ستنتصر بك أو بدونك"، حسبما قال مكتبه.