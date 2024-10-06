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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 3 أهداف داخل الجولان السوري

02:43 م الأحد 06 أكتوبر 2024

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنها قصفت بالطيران المسير ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان السوري المحتل.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان صحفي اليوم، "استمرارًا بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ فقد هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الاولى من هذا اليوم بواسطة الطيران المسيّر ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان المحتل".

وأكدت استمرار عمليات "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

العراق الطيران المسير الجولان السوري فلسطين لبنان
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